Francesco Moser non ricorda il nome della nipote figlia di Ignazio e Cecilia | Non sono un nonno tenero

Francesco Moser ha dichiarato di non ricordare il nome della nipote, figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez. In un’intervista ha affermato di non essere un nonno particolarmente affettuoso. La nipote si chiama Clara Isabel Moser, nome che deriva dalla nonna materna di Cecilia. La giovane è figlia della coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Clara Isabel Moser, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, porta il nome della nonna materna di Cecilia. Ma Francesco Moser, chissà perché, fatica a ricordarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it “Mia nipote…”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le parole di nonno Francesco su Clara IsabelIl nome di Francesco Moser torna al centro dell’attenzione, non solo per la sua straordinaria carriera nel ciclismo, ma anche per alcune... Cecilia Rodriguez, il suocero Francesco Moser: “Non ricordo il nome di mia nipote”Mentre Cecilia Rodriguez è in Argentina insieme a Ignazio Moser per presentare la loro bambina ai bisnonni, in Italia fanno discutere le parole del... Temi più discussi: Francesco Moser a Pasturana: incontro con il mito del ciclismo venerdì 10; Esclusiva – Giro delle Fiandre 2026, Francesco Moser: Vince Poga?ar o Van Der Poel? Io direi Van Aert…; IN LUCCHESIA SI RICORDA IL PRIMO SUCCESSO DI TAPPA AL GIRO D’ ITALIA DI CHIOCCIOLI IN MAGLIA FANINI, DAVANTI A MOSER (FOTO GALLERY) – Ciclismoblog.it; Sposarsi sul Montalbano? La paura non allontana coppie inglesi e americane. Francesco Moser non ricorda il nome della nipote, figlia di Ignazio e Cecilia: Non sono un nonno teneroClara Isabel Moser, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, porta il nome della nonna materna di Cecilia. Ma Francesco Moser, chissà perché, fatica a ricordarlo. fanpage.it Francesco Moser glaciale con Ignazio e Cecilia Rodriguez: Non ricordo il nome di mia nipote, voglio facciano come dicoDalla nipotina Clara Isabel alle scelte di vita del figlio Ignazio, passando per gli aneddoti con la famiglia Rodriguez: l’ex campione di ciclismo si racconta senza filtri. libero.it Francesco Moser nonno, ecco cosa rivela su nipotina e il figlio Ignazio - facebook.com facebook Esclusiva – Giro delle Fiandre 2026, Francesco Moser: “Vince Pogacar o Van Der Poel Io direi Van Aert…” x.com