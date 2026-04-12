Francesca Fialdini ricorda Giacomo Bongiorni morto davanti al figlio 11enne | Eravamo compagni di classe
Francesca Fialdini ha ricordato Giacomo Bongorni, un uomo di 47 anni deceduto a Massa. La sua morte è avvenuta a seguito di un'aggressione da parte di alcuni ragazzi e si è verificata davanti al figlio di 11 anni. La conduttrice ha ricordato come lui fosse anche un compagno di scuola. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze dell’accaduto.
Francesca Fialdini ha ricordato Giacomo Bongiorni, il 47enne morto a Massa davanti al figlio di 11 anni dopo un'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi. "Era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini, è doppiamente doloroso", ha scritto la conduttrice.🔗 Leggi su Fanpage.it
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