Francesca Fialdini ricorda Giacomo Bongiorni morto davanti al figlio 11enne | Eravamo compagni di classe

Francesca Fialdini ha ricordato Giacomo Bongorni, un uomo di 47 anni deceduto a Massa. La sua morte è avvenuta a seguito di un'aggressione da parte di alcuni ragazzi e si è verificata davanti al figlio di 11 anni. La conduttrice ha ricordato come lui fosse anche un compagno di scuola. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze dell’accaduto.