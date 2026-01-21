Giovanissimevolmente d’inverno | talento e crescita nei circuiti regionali di Fossa Olimpica

I circuiti regionali invernali di Fossa Olimpica rappresentano un'importante occasione di crescita per i giovani talenti del Settore Giovani della FITAV. Queste competizioni, già dalla prima prova, dimostrano il livello e la dedizione degli atleti emergenti, contribuendo allo sviluppo delle future promesse del tiro al volo italiano.

Nel circuito invernale lombardo della Fossa Olimpica sta brillando il diciottenne Michele Rocchi, tiratore della qualifica Allievi e atleta del Tap Pezzaioli. Il diciottenne ha collezionato due secondi posti consecutivi nelle prime gare, realizzando 4450 sia al Concaverde che a Cieli Aperti, confrontandosi con avversari di alto profilo come il campione europeo Francesco Tanfoglio e Luca Gerri.

