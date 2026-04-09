In un contesto politico ancora in evoluzione, si delineano i prossimi passi di Forza Italia. Nei corridoi di Montecitorio e nella sede di Corso Venezia a Milano, il leader del partito lavora per ridefinire gli assetti del gruppo alla Camera. La scelta di affidare a un deputato la guida dei colleghi segna un passaggio importante nella strutturazione organizzativa del partito.

Il futuro organizzativo di Forza Italia si gioca tra i corridoi di Montecitorio e la residenza milanese di Corso Venezia, dove Antonio Tajani deve definire i nuovi equilibri del gruppo alla Camera. Il segretario nazionale sta delineando una strategia che vede Enrico Costa in prima linea per la guida dei deputati azzurri, aprendo la strada a un riassetto che coinvolge anche le sorti di Paolo Barelli. Le dinamiche interne al partito sembrano muoversi verso un rinnovamento guidato dalla famiglia Berlusconi, con Marina e Pier Silvio che agiscono in modo coordinato per tutelare l’eredità del fondatore. Mentre le voci su un cambio al vertice del... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia, Tajani prepara il nuovo corso: Costa guida i deputati

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Tutti gli allievi di Antonio Tajani: così il partito dei Berlusconi prepara i giovani di Forza ItaliaDiciamo la verità: in pochi credevano alla possibilità che Forza Italia sopravvivesse a Silvio Berlusconi.

Temi più discussi: Forza Italia è una pentola a pressione, potrebbe dimettersi anche Barelli; Le consultazioni di Marina B. e quelle di Tajani. Cattaneo: La leadership? Facciamo le primarie; Barelli, le ore in bilico (e gli scongiuri) del capogruppo di Forza Italia alla Camera: Se temo di saltare? Non ho la palla di vetro; Rebus Urso, è sui carboni ardenti ma niente rimpasto. Forza Italia lavora ai prossimi ricambi, Tajani sotto pressione.

Occhiuto: «Tajani resti segretario, il congresso di Forza Italia dopo le Politiche»Il governatore calabrese e vicesegretario degli azzurri: «Non possiamo diventare il partito delle tessere. Non c'è un tema di leadership» ... corrieredellacalabria.it

Vertice Tajani-Marina Berlusconi, si decide il futuro di Forza Italia. Che cosa bolle in pentolaSono giornate cruciali per il futuro di Forza Italia. Dopo la sconfitta al referendum sulla Giustizia, misura molto cara alla famiglia Berlusconi, ecco che negli equilibri del partito qualcosa è cambi ... affaritaliani.it

Approvata in C.C. la mozione di Forza Italia sulla sicurezza a Salviano #livorno - facebook.com facebook

Secondo i giornali pure il capogruppo di Forza Italia alla Camera Barelli, consuocero di Tajani lascerà il posto ma come Gasparri sarà premiato, in questo caso al governo. A sostituirlo pare sarà @Enrico__Costa che non è stato manco eletto con Forza Italia... x.com