Forza Italia Giovani Randazzo confermato vice segretario regionale | Continuità e fiducia nei giovani

Matteo Randazzo resta vice segretario regionale di Forza Italia Giovani, confermato oggi dopo un voto tra i membri del movimento. La sua nomina deriva dalla fiducia dimostrata dai militanti e rappresenta una scelta di continuità per l'organizzazione giovanile. Randazzo ha già guidato diverse iniziative sul territorio, coinvolgendo i giovani in incontri e progetti concreti.

Ufficializzata oggi la conferma di Matteo Randazzo nel ruolo di vice segretario regionale di Forza Italia Giovani. “La riconferma di Matteo Randazzo rappresenta un segnale importante di continuità e crescita per il nostro Partito – dichiara l’onorevole Bernardette Grasso, deputata regionale di Forza Italia e coordinatrice del Partito per la provincia di Messina. È la dimostrazione concreta della volontà di investire nei giovani, affidando loro responsabilità e spazi di leadership”. “Ho sempre sostenuto che il futuro della nostra terra passi da ragazze e ragazzi preparati e motivati - continua la Coordinatrice provinciale.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

"Fiducia nei giovani dirigenti. Serve una figura per la continuità"

