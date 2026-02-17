A2 il blitz a Ruvo di Puglia conferma il grande momento della Effe | domenica il banco di prova Rieti Fortitudo 18 punti per un sogno

La Effe A2 ha conquistato una vittoria importante a Ruvo di Puglia, portando avanti un momento positivo e determinato. Domenica, la squadra si prepara alla sfida contro Rieti, un banco di prova fondamentale. La vittoria ottenuta sul campo pugliese dà fiducia e rafforza la volontà di puntare in alto, anche se il cammino è ancora lungo. Con 18 punti in classifica, la Fortitudo sogna in grande e guarda avanti con ottimismo.

Quanto peso può avere una vittoria come quella di Ruvo di Puglia in ottica futura? Se la si guarda dal punto di vista del trend c’è senz’altro da desiderare più in grande di qualche tempo fa. Quando una tormenta di sfighe fisiche e andamenti in trasferta da squadra di bassa classifica avevano minato i progetti di inizio stagione. Ma con la terza vittoria consecutiva la Fortitudo di coach Attilio Caja è, in compagnia di Scafati (stesso percorso) e Urania Milano (quattro vittorie), la squadra più in forma della graduatoria di A2. Il processo, come già evidenziato nelle ultime settimane, porta due nomi su tutti: Paulius Sorokas (17,2 di media) e Toni Perkovic (15,4), la coppia di americani non americani che, pur con qualche macchia, stanno contribuendo alla produzione offensiva e alla qualità di Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

