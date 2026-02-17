A2 il blitz a Ruvo di Puglia conferma il grande momento della Effe | domenica il banco di prova Rieti Fortitudo 18 punti per un sogno
La Effe A2 ha conquistato una vittoria importante a Ruvo di Puglia, portando avanti un momento positivo e determinato. Domenica, la squadra si prepara alla sfida contro Rieti, un banco di prova fondamentale. La vittoria ottenuta sul campo pugliese dà fiducia e rafforza la volontà di puntare in alto, anche se il cammino è ancora lungo. Con 18 punti in classifica, la Fortitudo sogna in grande e guarda avanti con ottimismo.
Quanto peso può avere una vittoria come quella di Ruvo di Puglia in ottica futura? Se la si guarda dal punto di vista del trend c’è senz’altro da desiderare più in grande di qualche tempo fa. Quando una tormenta di sfighe fisiche e andamenti in trasferta da squadra di bassa classifica avevano minato i progetti di inizio stagione. Ma con la terza vittoria consecutiva la Fortitudo di coach Attilio Caja è, in compagnia di Scafati (stesso percorso) e Urania Milano (quattro vittorie), la squadra più in forma della graduatoria di A2. Il processo, come già evidenziato nelle ultime settimane, porta due nomi su tutti: Paulius Sorokas (17,2 di media) e Toni Perkovic (15,4), la coppia di americani non americani che, pur con qualche macchia, stanno contribuendo alla produzione offensiva e alla qualità di Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Fortitudo ruggisce a Ruvo di Puglia: Sorokas e Perkovic trascinano la Effe al blitz esterno
La Fortitudo Bologna ha conquistato una vittoria importante a Ruvo di Puglia, mentre Sorokas e Perkovic hanno guidato la squadra con ottimi giochi offensivi.
Serie A2: domenica nel fortino del PalaDozza arriva Ruvo di Puglia. Fortitudo, ultima fatica in casa. Dopo due stop serve la scossa
Domenica al PalaDozza arriva Ruvo di Puglia, ultima sfida casalinga della Fortitudo prima della pausa natalizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Futsal A2/M, Castellana espugna Frosinone: altro blitz esterno; La Fortitudo ruggisce a Ruvo di Puglia: Sorokas e Perkovic trascinano la Effe al blitz esterno; A2 Femminile, la Lazio Nuoto a Firenze per continuare a volare; Pallacanestro Serie A2 – Urania Milano supera Pistoia: decisivo il secondo tempo.
Basket A2, il blitz a Ruvo di Puglia pesa: ma domenica c’è Rieti. Fortitudo, 18 punti per credere nel sognoQuanto peso può avere una vittoria come quella di Ruvo di Puglia in ottica futura? Se la si guarda dal punto di vista del trend c’è senz’altro da desiderare più in grande di qualche tempo fa. Quando u ... sport.quotidiano.net
A2 Basketball, the blitz in Ruvo di Puglia weighs heavily: but Rieti is in contention on Sunday. Fortitudo scores 18 points to believe in their dream.Ma tornando all’interrogativo dell’inizio, per Bologna è iniziato un nuovo capitolo. Con ancora nove gare di regular season da disputare (quattro in casa e cinque fuori) la rincorsa al primo posto non ... sport.quotidiano.net
Un lungo inseguimento, dalle campagne di Ruvo di Puglia fino a quelle nel territorio di Andria, da parte di una guardia giurata della metronotte coadiuvata da altri colleghi e da due volanti della polizia di stato di Andria. Recuperato il trattore che era appena st - facebook.com facebook