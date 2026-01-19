La scuola diventa un set cinematografico | una sala cinema e un laboratorio fotografico e video all’IISS Del Prete-Falcone di San Marzano di San Giuseppe

All’IISS Del Prete-Falcone di San Marzano di San Giuseppe, la scuola si trasforma in un set cinematografico, con una sala cinema e un laboratorio fotografico e video. Questa iniziativa offre agli studenti l’opportunità di acquisire competenze pratiche in ambiti come regia, scenografia, fotografia, comunicazione e organizzazione di eventi, preparando i giovani alle richieste dell’industria culturale e audiovisiva.

