Forlì arrestato l’autista delle ambulanze | avrebbe ucciso sei persone La nuora di una delle vittime | Quanto orrore per uno così giovane

Un autista di ambulanze della Croce Rossa è stato arrestato a Meldola, vicino a Forlì, dai carabinieri e dai NAS. Secondo le ricostruzioni, avrebbe causato la morte di sei persone. La nuora di una delle vittime ha commentato con orrore la notizia, sottolineando che l’uomo è molto giovane. L’arresto è stato effettuato sabato mattina, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Luca Spada, detto Spadino, autista di di ambulanze della Croce Rossa è stato arrestato sabato mattina a Meldola dai carabinieri di Forlì e i Nas. Il 27enne avrebbe premeditato l’ omicidio di sei anziani durante il trasporto in ambulanza da un ospedale all’altro, iniettando loro aria nelle vene. L’uomo è stato prelevato dalla casa in cui vive insieme alla fidanzata Elena e al figlio di poco più di un anno, ora è in carcere. Nell’ordinanza che ha portato all’arresto si fa luce sul decesso di una signora di 85 anni, Deanna Mambelli. Durante il trasporto che avrebbe dovuto portarla dall’ospedale alla clinica per la riabilitazione la donna si sentì male, morendo il 25 novembre.🔗 Leggi su Open.online Morti sospette di anziani a bordo delle ambulanze, arrestato il giovane autista dei mezzi di soccorsoC'è una clamorosa novità nell'inchiesta che vede coinvolto Luca Spada, il giovane meldolese operatore di ambulanza della Croce Rossa (poi sospeso) su... Leggi anche: I Moretti aggrediti dai familiari delle vittime di Crans. Una madre urla: «Ma come fate a dormire, a respirare?» | L'orrore nelle foto