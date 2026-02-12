I Moretti aggrediti dai familiari delle vittime di Crans Una madre urla | Ma come fate a dormire a respirare? | L' orrore nelle foto

Questa mattina a Sion, i Moretti sono stati accolti con una pesante contestazione al momento dell’interrogatorio. Un gruppo di familiari delle vittime di Crans li ha accusati duramente, arrivando quasi all’aggressione. Una madre ha urlato: «Ma come fate a dormire, a respirare?». La tensione è salita subito, e l’atmosfera si è fatta molto pesante davanti alla sede del Constellation.

Ore 8 e 50. Jacques e Jessica Moretti si presentano all’ingresso della facoltà di ingegneria presso la quale si svolgono, in una sala conferenze, gli interrogatori. Gli indagati proprietari del «Le Constellation», il discobar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, arrivano scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati ma, ad attenderli, ci sono i familiari delle vittime. La contestazione è violentissima, al limite dell’aggressione. Una scena impressionante. I due Moretti si avvicinano all’edificio. I cronisti li vedono da lontano. Jacques e Jessica entrano da una porta secondaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa mattina a Crans, Jacques e Jessica Moretti sono stati insultati e aggrediti dai familiari delle vittime del incendio nel locale.

A Crans-Montana, la situazione si fa ancora più tesa.

