Morti sospette di anziani a bordo delle ambulanze arrestato il giovane autista dei mezzi di soccorso

Un giovane autista di ambulanza è stato arrestato oggi nell'ambito di un’indagine riguardante morti sospette di anziani a bordo dei mezzi di soccorso. Si tratta di un operatore di 27 anni, sospeso in precedenza dalla Croce Rossa, coinvolto in un procedimento legale per presunti decessi attribuiti a condizioni non chiare durante il trasporto. L’arresto fa parte di un’indagine in corso che sta analizzando i dettagli delle circostanze di tali decessi.

C'è una clamorosa novità nell'inchiesta che vede coinvolto Luca Spada, il giovane meldolese operatore di ambulanza della Croce Rossa (poi sospeso) su cui pende l'accusa pesante di alcune morti sospette di anziani, il 27enne è stato arrestato nella giornata di oggi, sabato 11 aprile. L'indagine è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Morti sospette di anziani trasportati in ambulanza: 8 cartelle cliniche sequestrate. Verifiche sui legami fra l’autista e un’agenzia di pompe funebriAl centro dell’indagine c’è la posizione di Luca Spada, 27 anni, autista della Croce Rossa in servizio nella zona di Forlì, indagato per «omicidio...

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Anziani morti in ambulanza, arrestato Luca Spada: il 27enne di Meldola accusato di omicidio volontarioL’operatore della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, è finito nell’indagine del procuratore Cieri per la morte di 5 anziani che erano sulle ambulanza nelle quali operava come autista ... ilrestodelcarlino.it

Forlì, anziani morti in ambulanza: arrestato l’autista Luca SpadaÈ stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di Forlì sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il ... bologna.repubblica.it

Maltrattamenti nelle comunità per anziani e disabili, ci furono morti sospette: chiesto giudizio Leggi qui: https://quotidianodigela.it/maltrattamenti-nelle-comunita-per-anziani-e-disabili-ci-furono-morti-sospette-chiesto-giudizio - facebook.com facebook

Sarebbero salite a undici le morti sospette in ambulanza, sulle quali indaga la procura di Forlì. I fatti risalgono al 2025: un autista soccorritore della Croce Rossa di 27 anni, Luca Spada, è accusato dell’omicidio volontario e continuato, di cinque anziani tra feb x.com