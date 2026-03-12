Lavoratori in nero scarsa sicurezza | 4 attività fra cantieri e ristoranti sospese

Quattro attività tra cantieri e ristoranti sono state sospese dai carabinieri durante controlli in diverse località. Le forze dell'ordine hanno elevato multe per un totale di 85 mila euro e redatto numerosi verbali. I controlli hanno riguardato principalmente il lavoro in nero e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con attenzione particolare al rispetto delle normative vigenti.

