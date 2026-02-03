Lavoro nero e mancata sicurezza | sospese attività e sanzioni per 70 mila euro

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone hanno messo sotto controllo numerose aziende. Sono state sospese attività e comminate sanzioni per circa 70 mila euro, perché sono state trovate situazioni di lavoro nero e mancanza di sicurezza. Gli interventi continueranno nelle prossime settimane.

Nuova operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pordenone, che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli sul rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attività, svolta con il supporto dei militari dell'Arma Territoriale.

