World Carnival Naso | gran finale tra sfilate e sapori

Da messinatoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il World Carnival Naso si conclude con un evento ricco di colori e sapori. La giornata finale si svolgerà sabato 21 febbraio a Cresta, dove alle 15:30 si raduneranno i partecipanti in piazza Aria Viana. Da lì partirà un corteo di Carnevale che attraverserà le strade del paese e arriverà in piazza Falcone e Borsellino. Durante il percorso, i partecipanti sfileranno con costumi vivaci, mentre in piazza si potranno assaggiare specialità locali preparate dai ristoranti della zona. La festa promette di coinvolgere grandi e piccini.

Tutto pronto per World Carnival Naso. Scopriamo il programma conclusivo. Programma Sabato 21 febbraio Cresta: sfilata e sapori, ore 15,30 raduno in piazza Aria Viana con  partenza corteo di Carnevale e arrivo in piazza Falcone e Borsellino. Domenica 21 febbraio Bazia e centro storico gran finale.

