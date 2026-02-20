World Carnival Naso | gran finale tra sfilate e sapori

Il World Carnival Naso si conclude con un evento ricco di colori e sapori. La giornata finale si svolgerà sabato 21 febbraio a Cresta, dove alle 15:30 si raduneranno i partecipanti in piazza Aria Viana. Da lì partirà un corteo di Carnevale che attraverserà le strade del paese e arriverà in piazza Falcone e Borsellino. Durante il percorso, i partecipanti sfileranno con costumi vivaci, mentre in piazza si potranno assaggiare specialità locali preparate dai ristoranti della zona. La festa promette di coinvolgere grandi e piccini.