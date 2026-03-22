fiere ultimo giorno tra gli stand ricordi e sapori per il gran finale

Le Fiere di Mezzaquaresima si avviano alla conclusione dell’edizione 2026, con l’ultima giornata dedicata agli stand e alle esposizioni. La domenica rappresenta il momento finale della manifestazione, con visitatori e espositori che si preparano a salutare questa edizione. La giornata si svolge tra ricordi, sapori e momenti di festa, segnando il termine di alcuni giorni intensi di eventi e incontri.

di Claudio Roselli Sta per calare il sipario sull’edizione 2026 delle Fiere di Mezzaquaresima a con la passerella finale della domenica. Intanto, il sabato non ha tradito le attese, seppure il clima atmosferico non fosse proprio da primo giorno di primavera. Il pomeriggio dell’afflusso di massa è stato alla fine ordinato, senza cioè ingorghi o altri problemi di viabilità e, a conferma del richiamo che le Fiere continuano a suscitare, nella tarda mattinata abbiamo incrociato due persone, fratello e sorella, oramai adulti (vecchie conoscenze), che adesso vivono a Pantalla di Todi, ma che ci hanno confidato: "Siamo nati e cresciuti da piccoli entrambi a, perché qui si era trasferito nostro padre per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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