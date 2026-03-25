Docente accoltellata Daniele Novara | Le misure repressive peggiorano la situazione la scuola deve insegnare a gestire i conflitti e non diventare un luogo di rieducazione carceraria

Un insegnante è stata accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Novara. L’episodio ha attirato l’attenzione di Daniele Novara, pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti, che ha criticato le misure repressive adottate, sottolineando l’importanza di un approccio che insegni a gestire i conflitti senza trasformare le scuole in ambienti di rieducazione carceraria.