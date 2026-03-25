Docente accoltellata Daniele Novara | Le misure repressive peggiorano la situazione la scuola deve insegnare a gestire i conflitti e non diventare un luogo di rieducazione carceraria
Un insegnante è stata accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Novara. L’episodio ha attirato l’attenzione di Daniele Novara, pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti, che ha criticato le misure repressive adottate, sottolineando l’importanza di un approccio che insegni a gestire i conflitti senza trasformare le scuole in ambienti di rieducazione carceraria.
L'aggressione perpetrata da un alunno di 13 anni ai danni di una professoressa a Trescore Balneario, in provincia di Novara, ha suscitato l'intervento di Daniele Novara, pedagogista e direttore del CPP (Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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