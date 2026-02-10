Treviso domenica senza auto per San Valentino | ok alla mobilità sostenibile e deroghe per residenti e veicoli speciali

Treviso domenica chiude le strade al traffico per celebrare San Valentino. La città blocca le auto nel centro storico dalle 9 alle 18, con un’ordinanza regionale che punta a ridurre l’inquinamento e favorire mezzi sostenibili. Residenti e veicoli speciali potranno comunque circolare, ma la maggior parte delle auto resterà ferma. Un modo per vivere il centro in modo più tranquillo e rispettare l’ambiente.

Treviso si prepara a un weekend di San Valentino all’insegna della sostenibilità. Domenica 15 febbraio, dalle 9:00 alle 18:00, il centro storico della città sarà interdetto alla circolazione veicolare, nell’ambito della giornata ecologica promossa dalla Regione Veneto per ridurre l’inquinamento atmosferico e incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi. L’iniziativa, che mira a contenere le polveri sottili, si ripeterà il 15 marzo e il 6 aprile. L’appuntamento, come evidenziato dalle autorità locali, non è solo una misura temporanea, ma un invito a ripensare le abitudini di mobilità, soprattutto nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

