La Fiorentina affronta la Rakow nella partita di ritorno degli ottavi di finale in Polonia, con un vantaggio di 2-1 maturato nell’andata. La squadra italiana cerca di consolidare il risultato e assicurarsi un posto tra le otto migliori del torneo. La sfida si svolge in un clima di attesa e tensione, con i viola pronti a scendere in campo per la qualificazione.

Gara di ritorno degli ottavi in Polonia per i viola che partono con il vantaggio del 2-1 conquistato all'ultimo minuto al Franchi nella sfida di andata Anche la Conference League emetterà i suoi verdetti per l'ingresso nei quarti di finale, in programma dopo la sosta internazionale dedicata ai playoff Mondiali. I viola partono dal 2-1 dell'andata conquistato contro i polacchi al Franchi. Scopriamo pronostico e quote Rakow-Fiorentina in programma giovedì 19 marzo alle ore 18.45. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Per la Fiorentina è forse arrivata la svolta della stagione in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Rakow, per Vanoli quarti di finale in vista: il pronostico

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