È terminata in breve tempo la candidatura di Stefano Bandini come sindaco di Cervia, durata solo 25 giorni. Ex agente di polizia, Bandini aveva annunciato la sua intenzione di correre con la lista della Democrazia Cristiana. La decisione di abbandonare la corsa elettorale è stata comunicata poche settimane prima del voto, con la Dc che ha scelto di sostenere ora la candidatura di Puntiroli.

È durata appena 25 giorni la corsa di Stefano Bandini a sindaco di Cervia. L’ex agente di polizia in pensione non sarà più il candidato sindaco della lista civica ’ Cervia Byzantina ’, emanazione della Democrazia Cristiana, che ieri ha ufficializzato il sostegno al candidato della lista ’Cervia Più’ (ex segretario comunale della Lega) Enea Puntiroli. A sancirlo è una stretta di mano tra Giovanni Morgese, il volto locale della Dc, e Puntiroli all’ingresso del ristorante ’Al Pirata’ (vero e proprio quartier generale dell’ex vicequestore Bandini). Eppure lui non è presente né nella foto né viene citato nella nota congiunta, e nemmeno guiderà la lista ’Cervia Byzantina’, appannaggio di Luca Corelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fine corsa per Bandini, la Dc va con Puntiroli

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Bandini è il candidato Dc: "La sicurezza è la priorità""Sono il candidato sindaco per la Democrazia Cristiana, ci presentiamo con la lista civica ‘Cervia Byzantina’" dichiara Stefano Bandini.