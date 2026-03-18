Stefano Bandini si presenta come candidato sindaco per la Democrazia Cristiana e annuncia la sua candidatura con la lista civica “Cervia Byzantina”. In un comunicato, Bandini sottolinea che la sicurezza rappresenta il suo principale obiettivo. La sua candidatura viene ufficializzata attraverso questa dichiarazione, senza ulteriori dettagli su programmi o alleanze.

"Sono il candidato sindaco per la Democrazia Cristiana, ci presentiamo con la lista civica ‘ Cervia Byzantina ’" dichiara Stefano Bandini. L’annuncio di ieri si inserisce nella campagna elettorale cittadina che vede così quattro candidati in corsa per la poltrona di sindaco di Cervia in vista delle amministrative in programma il 24 e 25 maggio prossimi. Bandini, vicequestore aggiunto in quiescenza, vanta una carriera che lo ha visto protagonista nel campo della sicurezza prima come agente della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, della quale è stato anche funzionario addetto, poi per un periodo a capo del Commissariato di Lugo. "Ho avuto modo di approfondire la conoscenza di Cervia e di altre zone della provincia – spiega –, entrando in contatto con molte persone e realtà locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bandini è il candidato Dc: "La sicurezza è la priorità"

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