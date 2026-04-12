Colpo di scena alla Parigi-Roubaix | foratura per Tadej Pogacar distacco elevato Poi il rientro e un altro recupero

Alla Parigi-Roubaix, Tadej Pogacar ha subito una foratura a circa 71 chilometri dal traguardo, perdendo contatto dal gruppo dei favoriti. Dopo aver cambiato bicicletta, ha iniziato una lunga rimonta in solitaria e ha recuperato circa dodici secondi di svantaggio. La corsa prosegue con momenti di tensione e cambi di ritmo, mentre Pogacar cerca di rientrare nella zona di testa.

AGGIORNAMENTO ORE 14.50. Pogacar ha cambiato bicicletta a 71 km dal traguardo e ha dovuto recuperare in solitaria una dozzina di secondi di stacco dal gruppetto dei migliori. Gli sono serviti circa tre chilometri. — AGGIORNAMENTO ORE 14.15. Tadej Pogacar è rientrato a 98 km dal traguardo, proprio mentre ci si stava riorganizzando per imboccare la Foresta di Arenberg. — Colpo di scena alla Parigi-Roubaix, quando mancavano 120 km al traguardo posto nel Velodromo più iconico del mondo: durante il settore in pavé numero 22 (il tre stelle di difficoltà da 2,5 km da Quérénaing a Maing), Tadej Pogacar ha dovuto fare i conti con una foratura alla ruota anteriore (tra l’altro dopo il gran chiacchierare sul tipo di pneumatici speciali pensati per questa corsa).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato. Poi il rientro e un altro recupero Leggi anche: Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato. Poi il rientro Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevatoColpo di scena alla Parigi-Roubaix, quando mancavano 120 km al traguardo posto nel Velodromo più iconico del mondo: durante il settore in pavé numero... POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX