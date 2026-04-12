LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | Ganna era rientrato con un numero poi la maledetta foratura

Durante la corsa Parigi-Roubaix 2026, il ciclista italiano era rientrato con un numero visibile, ma successivamente ha subito una foratura che ha compromesso la sua posizione. Alle 14:42, le ultime notizie indicano che Ganna si trova a circa un minuto dal leader. La foratura ha causato un rallentamento significativo nel suo tentativo di recuperare il tempo perso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:42 Ganna purtroppo è segnalato ad un minuto. Che sfortuna per l’italiano. Problemi meccanici anche per Pithie, restano in sei al comando. 14:41 Completato il settore 17 dal gruppetto di testa. 14:40 Intanto Pogacar aumenta l’andatura mettendo alla frusta Jordi Meeus. 14:38 80 km all’arrivo di questa incredibile Parigi-Roubaix 2026. 14:37 NOOO! Foratura per Filippo Ganna. Che disdetta per l’italiano, appena rientrato sul gruppo di testa grazie ad una splendida azione. 14:35 Spazio ora al settore di pavè numero 17. 3700 metri di Hornaing à Wandignies contrassegnato da 4 stellette di difficoltà. 14:33 85 km all’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: Ganna era rientrato con un numero, poi la maledetta foratura LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa. Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: cambia tutto, foratura per Tadej Pogacar!