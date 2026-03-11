Fiamme sul Monte Petrinone bilancio drammatico | In fumo 18 ettari di bosco

Un incendio si è sviluppato sul Monte Petrinone, tra Sparanise e Francolise, causando la distruzione di diciotto ettari di bosco. Le fiamme hanno interessato la Collina di Sant’Antonio, e le operazioni di spegnimento sono state tempestive. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e limitare i danni all’ambiente.

Diciotto ettari di bosco sono andati in fumo sul Monte Petrinone - Collina di Sant’Antonio, tra Sparanise e Francolise. Lo rende noto l’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta che da ieri sera è in contatto con la Prefettura di Caserta e con la struttura regionale della. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Nel 2025 andati in fumo 2878 ettari di bosco: Caserta la provincia più colpitaLa provincia di Caserta è quella più colpita in Campania per gli incendi boschivi. “Una strage”. Incendio al centro commerciale, travolti dalle fiamme: bilancio drammaticoSale ad almeno 55 morti il bilancio del devastante incendio a Karachi che sabato ha distrutto un affollato centro commerciale nel sud del Pakistan,... Altri aggiornamenti su Monte Petrinone Argomenti discussi: Fiamme sul Monte Petrinone, bilancio drammatico: In fumo 18 ettari di bosco. Fiamme sul monte Bracco, le fiamme sono state domateE' stato spento il rogo dell'esteso incendio alle pendici del monte Bracco, nel Cuneese, dove da due giorni le fiamme sono divampate tra i boschi in località Morra San Martino, frazione di Revello, ... ansa.it Fiamme sul monte Bracco, il canadair in arrivo nel CuneeseSi attende l'imminente arrivo del canadair per domare l'esteso incendio alle pendici del monte Bracco, nel Cuneese, dove da ieri pomeriggio le fiamme sono divampate tra i boschi in località Morra San ... ansa.it