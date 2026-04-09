Incendio boschivo sul Monte Argentario fiamme e fumo dal bosco

Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi sulla località di Poggio Pozzarello, nel Monte Argentario. Le fiamme stanno interessando una vasta area del bosco, generando anche un consistente fumo visibile da diverse zone vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e limitare i danni all’ambiente. La situazione è in evoluzione e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

MONTE ARGENTARIO – Un incendio boschivo sul Monte Argentario è in corso dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, nella località di Poggio Pozzarello. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 13:30 e, sospinte dal vento, si stanno propagando rapidamente nel bosco. Una colonna di fumo bianco è visibile a distanza. La Sala operativa regionale della Toscana si è immediatamente attivata, dispiegando sul posto due elicotteri antincendio della flotta regionale, tre squadre di volontari specializzati in antincendio boschivo (AIB) e un’ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco. Le operazioni sono coordinate da un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), figura tecnica preposta alla gestione della strategia di intervento sul campo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Incendio boschivo sul Monte Argentario, fiamme e fumo dal bosco Fiamme sul Monte Petrinone, bilancio drammatico: "In fumo 18 ettari di bosco"Diciotto ettari di bosco sono andati in fumo sul Monte Petrinone - Collina di Sant’Antonio, tra Sparanise e Francolise. Incendio sul Monte Epomeo, circa 10 ettari di bosco in fumoSono circa 10 ettari di vegetazione andati in fumo sull’isola di Ischia dopo l’incendio divampato sul Monte Epomeo. Incendio boschivo a Monte Argentario: in azione mezzi aerei e squadre a terraIncendio in corso a Poggio Pozzarello, nel comune di Monte Argentario, in provincia di Grosseto: fiamme ancora non spente ... grossetonotizie.com Incendi, bosco in fiamme sul Monte Argentario. Il forte vento alimenta le fiamme. Elicotteri in azioneUn incendio boschivo sta interessando la località di Poggio Pozzarello, nel territorio comunale di Monte Argentario (Grosseto). A causa dei venti che attualmente soffiano sulla zona, il fronte delle f ... affaritaliani.it