Fiamme nella base scout | in fumo il magazzino degli attrezzi per curare il bosco

Da bresciatoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Gussago un incendio si è sviluppato all’interno di una nota base scout in Piazzole. Il fumo visibile ha attirato l’attenzione di alcuni volontari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’incendio ha coinvolto specificamente il magazzino degli attrezzi destinati alla cura del bosco, causando danni ai materiali conservati al suo interno. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

È stato il fumo, avvistato da alcuni volontari, a far scattare l'allarme questa mattina a Gussago: un incendio improvviso è divampato all'interno della nota base scout di Piazzole. Sotto l'attacco delle fiamme è finito il magazzino della Fondazione San Giorgio, locale fondamentale che ospitava.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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