Fiamme nella base scout | in fumo il magazzino degli attrezzi per curare il bosco

Questa mattina a Gussago un incendio si è sviluppato all’interno di una nota base scout in Piazzole. Il fumo visibile ha attirato l’attenzione di alcuni volontari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’incendio ha coinvolto specificamente il magazzino degli attrezzi destinati alla cura del bosco, causando danni ai materiali conservati al suo interno. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

È stato il fumo, avvistato da alcuni volontari, a far scattare l'allarme questa mattina a Gussago: un incendio improvviso è divampato all'interno della nota base scout di Piazzole. Sotto l'attacco delle fiamme è finito il magazzino della Fondazione San Giorgio, locale fondamentale che ospitava.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Fiamme nella base scout: in fumo le attrezzature per curare il boscoÈ stato il fumo, avvistato da alcuni volontari, a far scattare l'allarme questa mattina a Gussago: un incendio improvviso è divampato all'interno... Piove di Sacco: il bosco che celebra il coraggio degli scoutLa Giunta comunale di Piove di Sacco ha deliberato l’intitolazione del Bosco di Pianura, situato in via Keplero nella zona di Tognana, al gruppo...