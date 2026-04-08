LP a La Spezia | il pop globale sbarca al Festival del Jazz
Il 4 agosto alle 21.30, nel cuore di Piazza Europa, si terrà un concerto importante del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. La cantautrice statunitense LP si esibirà sul palco, portando la musica pop globale al festival. L’evento fa parte della 58esima edizione di questa manifestazione musicale, che ogni anno attira pubblico e artisti da diverse parti del mondo.
La cantautrice statunitense LP salirà sul palco di Piazza Europa il 4 agosto prossimo alle 21.30, nell’ambito della 58esima edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. L’evento segna un momento di rilievo per la rassegna jazz più antica d’Italia, che si prepara a ospitare l’artista di Los Angeles in una cornice urbana suggestiva. La performance promette di essere un punto di intersezione tra l’estetica pop-rock globale e le sperimentazioni sonore tipiche del genere jazz contemporaneo. Il prestigio di una tradizione che evolve verso il contemporaneo. Pierluigi Peracchini, sindaco della città, descrive il Festival come un pilastro della cultura locale, capace di coniugare l’eredità storica con le nuove tendenze musicali globali da oltre mezzo secolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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