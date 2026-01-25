Una domenica in compagnia di "Umanità in Fiera", un evento culturale e fieristico dedicato a salute, benessere, economia etica e futuro della società, in programma ad Arezzo Fiere e Congressi. Un’idea, un approfondimento, una filosofia che diventa evento e spettacolo. Nasce come spazio di confronto e proposta concreta in risposta alle attuali crisi sanitarie, sociali ed economiche, promuovendo una visione integrata che unisce scienza, prevenzione, consapevolezza e responsabilità collettiva. La manifestazione riunisce professionisti della salute, ricercatori, aziende etiche, divulgatori e autori da tutta Italia, articolandosi in quattro grandi convegni dedicati a: medicina funzionale integrata e sostenibilità delle cure, longevità, fitness e prevenzione anti-aging, finanza consapevole, economia reale e tutela del patrimonio, mindfulness, mental coaching e benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Umanità in Fiera" tra benessere e salute. Il nuovo grande appuntamento del palaffari

Leggi anche: “Umanità in Fiera”: ad Arezzo il futuro del benessere tra salute, economia etica e consapevolezza

Fiera del benessere e della salute. Il territorio protagonista a ParigiCasciana Terme Lari partecipa a Les Thermalies 2026, la principale fiera internazionale dedicata alle terme, al benessere e alla salute con l’acqua.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Umanità in Fiera tra benessere e salute. Il nuovo grande appuntamento del palaffari; Umanità in Fiera: ad Arezzo un laboratorio culturale sulla salute, l’economia etica e il futuro della società; Umanità in Fiera: ad Arezzo il futuro del benessere tra salute, economia etica e consapevolezza; Arezzo: laboratorio culturale sulla salute.

Umanità in Fiera tra benessere e salute. Il nuovo grande appuntamento del palaffariUna domenica in compagnia di Umanità in Fiera, un evento culturale e fieristico dedicato a salute, benessere, economia etica ... lanazione.it

Umanità in FieraUmanità in Fiera: ad Arezzo un laboratorio culturale sulla salute, l'economia etica e il futuro della società Arezzo,24-25gennaio2026-Arezzo Fiere e Congressi In un contesto storico segnato da crisi e ... peacelink.it

` - , le mille opportunità Arezzo Fiere e Congressi 24–25 gennaio 2026 , sorprenditi con il nostro Umanità in Fiera - Il futuro del nuovo mondo in fiera Questo we facebook