Festa della mamma | 16 idee per una vacanza nella natura

In occasione della Festa della Mamma, sono state proposte 16 idee per trascorrere una vacanza immersi nella natura. Tra le opzioni ci sono borghi medievali, mulini situati nel bosco, case sull’albero e agriturismi circondati da campi di grano. Le iniziative sono state pubblicate come suggerimenti per chi desidera dedicare una giornata speciale alle madri in ambienti naturali e autentici.

Borghi medievali, mulini nascosti nel bosco, case sull'albero, agriturismi tra i campi di grano, eco-resort e ville rurali ricche di storia: ecco i nostri consigli per una fuga nel verde a prova di mamma +++dropcap Mia mamma si chiama Aimara. Un nome che arriva dagli Aymarà, popolo andino abituato a vivere in quota, a stretto contatto con la natura e la sua forza. Io l’ho sempre paragonata a un bucaneve: un fiore che sboccia nella neve con un'energia straordinaria, portando colore e vita. Una luce che rompe l’inverno e dirada l’ombra; la primavera dopo il gelo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festa della mamma: 16 idee per una vacanza nella natura Stop alla variante della Statale 16, i cittadini in festa: "Una vittoria destinata a rimanere nella storia"Un nutrito gruppo di cittadini, oltre 50, nel 2023 avevano fatto ricorso contro la seconda proroga della Valutazione di Impatto Ambientale: "Davide... Per la Festa della Mamma 2026 il principe William ha pubblicato una foto inedita insieme all'amata mamma Diana. Guarda su Amica.itIl 15 maggio, nel Regno Unito, si è celebrato il Mother’s Day, la Festa della Mamma. Jim Carrey, America Unmasked — Behind his Iconic Comedy Career