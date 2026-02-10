Nasconde in casa cocaina e hashish pronti per lo spaccio arrestato

I carabinieri di Città della Pieve hanno arrestato un uomo di 57 anni a Castiglione del Lago. Durante una perquisizione, hanno trovato in casa cocaina e hashish, pronti per essere venduti. L’uomo è stato preso in flagranza di reato con l’aiuto dei militari di Castiglione e dell’unità cinofila di Firenze. Ora si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice.

È successo a Castiglione del Lago. Trovati anche 1500 euro in contanti Nasconde in casa cocaina e hashish pronti per essere spacciati, arrestato. È successo a Castiglione del Lago dove un 57enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Città della Pieve, con l'ausilio dei militari di Castiglione del Lago e dell'unità cinofila di Firenze,. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato a seguito di accertamenti condotti dai militari che avevano ipotizzato la possibile presenza di droga all'interno dell'abitazione dell'uomo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

