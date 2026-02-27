Donna investita da un'auto mentre attraversa è gravissima all'ospedale di Salerno

Una donna di 65 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava via Vivaldi a Montecorvino Pugliano. L’incidente si è verificato questa mattina e la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Salerno. Le condizioni della donna sono giudicate gravissime. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine.

