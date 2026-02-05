Incidente all' Annunziata due ragazzini investiti mentre attraversavano davanti al supermercato

Stasera sul viale Annunziata due ragazzini sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano davanti a un supermercato. I ragazzi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono ancora chiare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi. Sul posto, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Attimi di paura stasera sul viale Annunziata, dove due ragazzini sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano nei pressi del supermercato della zona.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. Secondo le prime informazioni disponibili, le condizioni.

