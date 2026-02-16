Canicattì | Cassazione conferma condanna per uomo ferito con pistola illegale ma rivede la pena accessoria

A Canicattì, la Cassazione ha confermato la condanna per un uomo ferito con una pistola illegale, dopo che si era sparato accidentalmente nel bagno di casa. La decisione arriva dopo mesi di battaglie legali, in cui si è deciso di ridurre la pena accessoria, mantenendo la condanna principale. La vicenda ha acceso i riflettori sulla presenza di armi clandestine nella zona, che continuano a preoccupare i residenti.

Canicattì, la pistola nel bagno: condanna definitiva per l’uomo ferito, ma resta l’allarme sulla sicurezza. Calogero Turco, quarantenne residente a Canicattì, è stato condannato dal tribunale locale a tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, oltre all’accusa di ricettazione. La vicenda risale a gennaio 2025, quando Turco si ferì accidentalmente a una mano esplodendo un colpo d’arma da fuoco nel bagno di un bar del centro cittadino. La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso della difesa, annullando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.🔗 Leggi su Ameve.eu

