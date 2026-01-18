Fatture per operazioni inesistenti | chiesto processo per 14 imprenditori e un ex consulente del lavoro

È stato richiesto il processo per 14 imprenditori e un ex consulente del lavoro di Lecce, nell’ambito di un’indagine su fatture relative a operazioni inesistenti. Le accuse riguardano un sistema di emissione di documenti fiscali fittizi, con l’obiettivo di evadere le imposte. La procura ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio, evidenziando un’attività investigativa volta a contrastare frodi fiscali di questa natura.

LECCE – Un vorticoso giro di fatture per prestazioni del tutto o in parte mai avvenute finalizzato a evadere il fisco: è questo lo scenario delineato dal sostituto procuratore Alessandro Prontera, che ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per quindici persone coinvolte a vario titolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Fratelli imprenditori indagati, rischiano processo per fatture false: “Hanno evaso mezzo milione”

Due fratelli imprenditori di Rimini sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di emissione di fatture false. L'indagine della Procura riguarda presunte irregolarità fiscali, con un'evasione stimata di circa mezzo milione di euro. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla conformità fiscale e alle pratiche commerciali nel settore imprenditoriale locale.

