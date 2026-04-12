Farmacie private in sciopero | 5mila dipendenti interessati in Toscana

Lunedì 13 aprile si terrà uno sciopero nelle farmacie private che coinvolgerà circa 5.000 dipendenti in Toscana. La protesta si svolgerà con una manifestazione nazionale a Roma, confermando una sequenza di azioni simili già in passato. La decisione di scioperare riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di contrattazione nel settore. La mobilitazione coinvolge diverse realtà del comparto farmaceutico privato.

“Ci risiamo, lunedì 13 aprile sarà sciopero nelle farmacie private. Questa volta con manifestazione nazionale a Roma”. Lo annunciano le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil Toscana.“Il Contratto nazionale è scaduto da agosto 2024, e dopo 11 incontri, una rottura delle.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Sciopero delle farmacie private, in Toscana coinvolti 5mila lavoratoriFirenze, 11 aprile 2026 – Lunedì 13 aprile sarà sciopero nelle farmacie private e non fa eccezione la Toscana.

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