farmacie private scioperano i dipendenti orari e servizi nel mirino

Lunedì i dipendenti delle farmacie private hanno deciso di incrociare le braccia, dando inizio a uno sciopero che interesserà gli orari di apertura e alcuni servizi offerti. La protesta, organizzata da rappresentanti sindacali, coinvolge diverse strutture del settore e mira a richiedere miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La mobilitazione si svolge in un momento di tensione tra lavoratori e aziende, con le farmacie che potrebbero subire variazioni nella disponibilità di servizi per i clienti.

Lunedì scioperano i lavoratori delle farmacie private. A proclamare la mobilitazione sono state unitariamente Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, dopo che già lo scorso novembre, per la prima volta, la categoria era scesa in piazza per chiedere a Federfarma il rinnovo del contratto, scaduto da oltre un anno, ma anche un riconoscimento sia in termini professionali che in quelli salariali. Nella nostra provincia le farmacie private sono 118, dove sono impiegati centinaia di lavoratori del settore. L’adesione allo sciopero di qualche mese fa era già stata alta, come spiegano i sindacati ed ora sono pronti a replicare: "Lunedì dalle Marche partiranno due pullman per andare al presidio nazionale che si terrà a Roma – dice Fabrizio Bontà, segretario della Uiltucs-Uil –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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