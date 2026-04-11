Sciopero delle farmacie private in Toscana coinvolti 5mila lavoratori
Lunedì 13 aprile si terrà uno sciopero nelle farmacie private di tutta la Toscana, coinvolgendo circa 5.000 lavoratori. La protesta interessa le farmacie di varia proprietà e durarà l'intera giornata. La decisione di fermare le attività è stata comunicata dai rappresentanti sindacali, che chiedono miglioramenti nelle condizioni di lavoro e maggiori tutele per i dipendenti. La mobilitazione si svolge in un momento di tensione tra le parti.
Firenze, 11 aprile 2026 – Lunedì 13 aprile sarà sciopero nelle farmacie private e non fa eccezione la Toscana. Non mancherà la manifestazione nazionale a Roma. “Il contratto nazionale è scaduto da agosto 2024, e dopo undici incontri, una rottura delle trattative ad agosto 2025 e un primo sciopero il 6 novembre – dicono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil Toscana – Federfarma ancora non vuole riconoscere aumenti salariali che recuperino l’inflazione per tutte e tutti lei dipendenti di farmacia. E non vuole riconoscere nemmeno la professionalità alle farmaciste e farmacisti ai quali però chiede sempre di più, ad esempio chiede di effettuare senza alcun riconoscimento una serie di nuovi servizi che non fanno parte dell’attività storica e caratteristica dei farmacisti.🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Sciopero delle farmacie private, sit in davanti al Teatro Massimo
Farmacie private, sciopero proclamato per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2024Torneranno a scioperare il prossimo 13 aprile le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale...