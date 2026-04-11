Lunedì 13 aprile si terrà uno sciopero nelle farmacie private di tutta la Toscana, coinvolgendo circa 5.000 lavoratori. La protesta interessa le farmacie di varia proprietà e durarà l'intera giornata. La decisione di fermare le attività è stata comunicata dai rappresentanti sindacali, che chiedono miglioramenti nelle condizioni di lavoro e maggiori tutele per i dipendenti. La mobilitazione si svolge in un momento di tensione tra le parti.

Firenze, 11 aprile 2026 – Lunedì 13 aprile sarà sciopero nelle farmacie private e non fa eccezione la Toscana. Non mancherà la manifestazione nazionale a Roma. “Il contratto nazionale è scaduto da agosto 2024, e dopo undici incontri, una rottura delle trattative ad agosto 2025 e un primo sciopero il 6 novembre – dicono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil Toscana – Federfarma ancora non vuole riconoscere aumenti salariali che recuperino l’inflazione per tutte e tutti lei dipendenti di farmacia. E non vuole riconoscere nemmeno la professionalità alle farmaciste e farmacisti ai quali però chiede sempre di più, ad esempio chiede di effettuare senza alcun riconoscimento una serie di nuovi servizi che non fanno parte dell’attività storica e caratteristica dei farmacisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sciopero delle farmacie private, in Toscana coinvolti 5mila lavoratori

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