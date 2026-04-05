Il 3 aprile 2026 rappresenta una data importante per l’attore emergente, che ha esordito nel film disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix. Il lungometraggio si intitola

Il 3 aprile 2026 segna l’inizio di una nuova avventura per Alessandro Parigi, attore emergente che ha fatto il suo debutto cinematografico nel lungometraggio Non abbiam bisogno di parole, disponibile ora in streaming su Netflix. La pellicola, diretta da Luca Ribuoli e ispirata alla commedia francese La famiglia Bélier, racconta la storia di Eletta, un’adolescente udente cresciuta in Piemonte all’interno di una famiglia sorda, che deve scegliere tra il sostegno ai propri cari e la realizzazione del proprio sogno musicale. L’opera non è solo un prodotto di intrattenimento, ma diventa lo specchio di un percorso di crescita personale per il protagonista maschile interpretato dall’attore milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandro Parigi: il debutto nel film Netflix sulla famiglia sorda

Nuovo film: la famiglia sorda e il sogno musicale di ElettaUn nuovo film intitolato Non abbiam bisogno di parole approderà sulle piattaforme di streaming il 3 aprile 2026, portando in scena una storia...

Sarah Toscano: “Mi sono innamorata del cinema e vorrei continuare”. Il debutto nel film ‘Non abbiam bisogno di parole’ su NetflixMilano, 30 marzo 2026 – Un remake del film francese 'La famiglia Belier'? Riduttivo.

Non abbiam bisogno di parole - Trailer del film Netflix con Sarah Toscano e Serena Rossi

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