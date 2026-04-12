Una storia familiare ambientata tra i boschi sta attirando l’attenzione di Netflix, che ha manifestato interesse per la sua trasposizione. La vicenda riguarda un nucleo familiare coinvolto in eventi che si sono svolti in un’area naturale, generando un forte interesse mediatico. La piattaforma di streaming valuta ora i dettagli per un possibile adattamento, mentre i protagonisti della storia sono ancora coinvolti nelle fasi iniziali di trattativa.

Tra le vicende che di recente hanno attirato maggiormente l’attenzione del grande pubblico, specie per il fatto che sullo sfondo del contenzioso legale e del destino dei tre bimbi ci sia uno scontro tra due contrapposti e inconciliabili modi di vivere e di pensare, c’è senza dubbio quella della “ famiglia nel bosco ”. Una storia che ha calamitato l’interesse dei media tradizionali, dei social network e in generale delle persone comuni, le quali hanno provato a immedesimarsi in Catherine Birmingham, 45enne australiana ex istruttrice di equitazione, e Nathan Trevallion, 51enne inglese, chef e artigiano, ovvero la madre e il padre dei tre bambini, due gemelli di 6 anni e una figlia di 8, vissuti per anni in un rudere isolato di Palmoli senza comodità e a contatto con la natura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, ora spunta fuori Netflix: il colosso dello streaming è interessato alla storia

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