Falliscono i negoziati USA-Iran ma Trump è all’UFC tra selfie e applausi VIDEO

I colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza accordo, lasciando prevedere possibili ripercussioni sulla tregua in atto. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha partecipato a un evento di arti marziali miste, tra selfie e applausi, attirando l’attenzione dei presenti. La mancata intesa tra le due nazioni si è verificata senza segnali di compromesso, mentre il clima politico e internazionale resta teso.

Non sono arrivate buone notizie da Islamabad. I negoziati USA-Iran sono falliti, mettendo a rischio la già fragile tregua e delineando uno scenario quanto mai nefasto a livello economico e non solo. Eppure, Donald Trump ha preferito scrollarsi di dosso la delusione e godersi un evento UFC 237 al Kaseya Center di Miami per assistere. L’UFC è la Ultimate Fighting Championship, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste (MMA). Scortato da Dana White, numero 1 dell’UFC, prende posto in prima fila, a pochi passa dalla gabbia. Trump posa per foto e selfie, stringe mani di sostenitori (una donna fa un inchino mentre lo saluta). Telecamere e fotografi documentano anche i momenti del colloquio con il segretario di Stato, Marco Rubio: Trump legge dallo smartphone di Rubio, proprio mentre Vance parla in Pakistan.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Falliscono i negoziati USA-Iran, ma Trump è all’UFC tra selfie e applausi (VIDEO) Guerra, Iran detta le condizioni per i negoziati ma Trump rilancia: “Se falliscono, caricheremo munizioni migliori”. Colpita ambasciata UsaIl Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Guerra, delegazione Iran arrivata a Islamabad per i negoziati. Trump: “Se falliscono, caricheremo munizioni migliori”. Colpita ambasciata UsaIl Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza.