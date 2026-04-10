Guerra delegazione Iran arrivata a Islamabad per i negoziati Trump | Se falliscono caricheremo munizioni migliori Colpita ambasciata Usa
Una delegazione iraniana è arrivata a Islamabad per partecipare a negoziati, mentre l’ex presidente americano ha dichiarato che, in caso di fallimento, saranno utilizzate munizioni più efficaci. Nel frattempo, un’ambasciata statunitense è stata colpita, e le sirene risuonano nelle città israeliane, segnando un aumento delle tensioni nel Medio Oriente. La regione si trova in una fase di grande incertezza, con eventi che si susseguono rapidamente.
Il Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Le sirene tornano a squarciare il silenzio delle città israeliane, mentre il fragile equilibrio costruito nelle ultime ore appare sempre più esposto a scosse improvvise. Mercoledì scorso, il personale dell’ambasciata Usa a Baghdad è stato oggetto di attacco con droni. Donald Trump alza nuovamente i toni, dichiarando che se dovessero fallire i colloqui, le navi americane sono pronte a caricare munizioni migliori. Nel frattempo la delegazione iraniana è arrivata a Islamabad per i negoziati. 22:58 – Delegazione Iran arrivata a Islamabad per i... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Guerra, Iran detta le condizioni per i negoziati ma Trump rilancia: “Se falliscono, caricheremo munizioni migliori”. Colpita ambasciata UsaIl Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza.
Guerra in Iran, Teheran detta le condizioni per i negoziati: stop attacchi Libano e sblocco asset. Trump: “Se falliscono colloqui, caricheremo munizioni migliori”Il Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza.
Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA
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