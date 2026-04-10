Guerra delegazione Iran arrivata a Islamabad per i negoziati Trump | Se falliscono caricheremo munizioni migliori Colpita ambasciata Usa

Una delegazione iraniana è arrivata a Islamabad per partecipare a negoziati, mentre l’ex presidente americano ha dichiarato che, in caso di fallimento, saranno utilizzate munizioni più efficaci. Nel frattempo, un’ambasciata statunitense è stata colpita, e le sirene risuonano nelle città israeliane, segnando un aumento delle tensioni nel Medio Oriente. La regione si trova in una fase di grande incertezza, con eventi che si susseguono rapidamente.