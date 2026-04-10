Le tensioni nel Medio Oriente si acutizzano mentre l’Iran stabilisce le condizioni per i negoziati, mentre dall’altra parte il ex presidente statunitense rilancia affermando che, in caso di fallimento, saranno usate munizioni di livello superiore. Nel frattempo, un’incursione ha colpito un’ambasciata statunitense, aumentando la pressione sulla regione. Le città israeliane rispondono con sirene che squillano, mentre il fragile equilibrio tra le parti sembra sempre più instabile.

Il Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Le sirene tornano a squarciare il silenzio delle città israeliane, mentre il fragile equilibrio costruito nelle ultime ore appare sempre più esposto a scosse improvvise. Mercoledì scorso, il personale dell’ambasciata Usa a Baghdad è stato oggetto di attacco con droni. Donald Trump alza nuovamente i toni, lanciando un avvertimento diretto a Teheran su una delle questioni più sensibili: il traffico petrolifero. Teheran avverte che parteciperà ai negoziati solo se ci sarà il cessate il fuoco anche in Libano e se saranno sbloccati gli asset iraniani. Trump, però, ha precisato che se dovessero fallire i colloqui, le navi americane sono pronte a caricare munizioni migliori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, Iran detta le condizioni per i negoziati ma Trump rilancia: “Se falliscono, caricheremo munizioni migliori”. Colpita ambasciata Usa

Guerra in Iran, Teheran detta le condizioni per i negoziati: stop attacchi Libano e sblocco asset. Trump: “Se falliscono colloqui, caricheremo munizioni migliori”Il Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza.

Guerra in Iran, Teheran detta le condizioni per i negoziati: “Stop attacchi Libano e sblocco asset”. Trump attacca su Hormuz e discute con RutteIl Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza.

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