Iran-Usa il negoziato continua Sanzioni e nucleare cosa c’è in ballo

Venerdì in Oman si è tenuto un nuovo incontro tra Iran e Stati Uniti, ma le tensioni sui temi delle sanzioni e del nucleare non si risolvono in un solo appuntamento. Le parti continuano a negoziare, anche se ancora non si vede una svolta concreta. La riunione sembra più un passo di avvicinamento che una soluzione definitiva, con entrambe le parti che tengono aperte le possibilità.

La notizia che emerge dal negoziato iraniano-americano di venerdì in Oman è che non sarà un round fine a sé stesso. La mediazione condotta a Mascate dal Ministro degli Esteri dell’Oman Badr bin Hamad al-Busaidi ha visto un dialogo indiretto tra Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, da un lato e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, dall’altro. Il comandante in capo Usa ha definito “molto buoni” i colloqui con Teheran via Mascate, confermando un’impressione positiva della Repubblica Islamica. Le trattative riprendono: gli scenari. La prossima settimana ci sarà un nuovo round, probabilmente sempre a Mascate, di un processo che riprenderà la formula condotta prima della guerra israelo-iraniana di giugno per due mesi, con confronti indiretti tra le due diplomazie coordinati da dialoghi con al-Busaidi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano

