Fabrizio Moro torna nelle Marche | l' appuntamento a Senigallia con il tour Non ho paura di niente

Fabrizio Moro torna a esibirsi nelle Marche e questa volta sceglie Senigallia per il suo tour

SENIGALLIA - Le Marche si confermano ancora una volta protagoniste della grande musica d’autore. Dopo l'apertura della stagione degli instore a Porto Sant’Elpidio ( 21 febbraio, centro commerciale Le Ancore – ore 18), cresce l'attesa per il ritorno dal vivo di Fabrizio Moro, che farà tappa a.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Senigallia Concerti

Dal 31 gennaio, Fabrizio Moro presenta il suo nuovo album “Non ho paura di niente” con un instore tour.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fabrizio Moro presenta Non ho paura di niente

Ultime notizie su Senigallia Concerti

Argomenti discussi: Fabrizio Moro in città il 20 febbraio. Ai Petali sarà bagno di folla coi fan; FABRIZIO MORO: AL VIA IL 31 GENNAIO IL NUOVO INSTORE TOUR PER PRESENTARE IL SUO ULTIMO ALBUM DI INEDITI NON HO PAURA DI NIENTE; Fabrizio Moro: Non ho paura di niente anticipa il tour; Dardust torna a Sanremo e firma il brano di un big.

Fabrizio Moro torna in tour nel 2026. L’anteprima è nella sua RomaNon ho paura di niente live 2026 è la serie di concerti, appena annunciata su Instagram da Fabrizio Moro, che si svolgerà nel 2026 e che avrà al centro il nuovo album di inediti Non ho paura di ... radioitalia.it

Fabrizio Moro, il 14 novembre esce il nuovo album di ineditiIl 14 novembre esce Non ho paura di niente (Bmg), il nuovo album di Fabrizio Moro, che torna sulle scene a due anni e mezzo dall'ultimo progetto discografico. Non ho paura di niente è il decimo album ... ansa.it

Impazza il totonomi per i duetti: in arrivo Alfa, Ricchi e Poveri, Tony Pitony, Fabrizio Moro, Brunori Sas - facebook.com facebook

Le scritte su quei muri non rispettano il senso la rabbia che hai dentro SIMONE SPACCIA Fuori ora fabriziomoro.lnk.to/simonespaccia x.com