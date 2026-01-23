Dal 31 gennaio, Fabrizio Moro presenta il suo nuovo album “Non ho paura di niente” con un instore tour. L’evento offre l’occasione di ascoltare dal vivo le nuove canzoni, disponibili in diverse edizioni, tra cui il vinile deluxe green petrol. Un momento di incontro diretto con l’artista per approfondire il suo ultimo lavoro, in un contesto semplice e autentico.

ph Luigi Orru ROMA – Al via il 31 gennaio il nuovo instore tour con cui Fabrizio Moro presenterà al pubblico il suo ultimo album di inediti “Non ho paura di niente” (BMG), disponibile in cd, in vinile e in vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata. Questo il calendario dell’instore tour: – 31 gennaio – PAGANI (Salerno) – Centro Commerciale Pegaso – ore 18.00 – 1 febbraio – MAIDA (Catanzaro) – Centro Commerciale Due Mari – ore 18.00 – 7 febbraio – L’AQUILA – Centro Commerciale L’Aquilone – ore 18.00 – 8 febbraio – CAMPOBASSO – Centro Commerciale Centro del Molise – ore 18.00 – 12 febbraio – VILLESSE (Gorizia) – Centro Commerciale Tiare Shopping – ore 18. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Non ho paura di niente”, al via il nuovo instore tour di Fabrizio Moro

