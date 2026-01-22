La domanda surreale all'allenatore del Pafos | Stai seguendo la saga di Beckham? Non rispondere

Durante la conferenza stampa dopo Chelsea-Pafos in Champions League, l’allenatore Albert Celades è stato coinvolto in un episodio insolito. A una domanda sulla presunta saga tra David Beckham e suo figlio Brooklyn, Celades ha preferito non rispondere, lasciando spazio a un momento inaspettato e curioso. Questo episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando come anche nel calcio si possano vivere situazioni surreali e imprevedibili.

La conferenza stampa di Albert Celades dopo Chelsea-Pafos di Champions League ha vissuto un momento davvero surreale, quando al tecnico della squadra cipriota è stato chiesto della "saga" del suo ex compagno al Real Madrid David Beckham, con riferimento alla faida col figlio Brooklyn.

