Ex garage Fanesi la maggioranza replica | Notifiche legali un passaggio formale no a polemiche e strumentalizzazioni
A Falconara Marittima, la vicenda riguardante l’ex garage Fanesi prosegue, con la sindaca e altri otto soggetti iscritti nel registro degli indagati. Tra questi figurano il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori e due rappresentanti della ditta incaricata dei lavori. La maggioranza comunale ha commentato le recenti notifiche legali come un semplice passaggio formale, evitando di entrare in polemiche o strumentalizzazioni.
FALCONARA MARITTIMA – Continua a tenere banco la vicenda legata all’ex garage Fanesi a Falconara, che ha visto l’iscrizione nel registro degli indagati a sindaca Stefania Signorini, il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e due referenti della ditta esecutrice. L’ipotesi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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