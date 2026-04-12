Ex garage Fanesi la maggioranza replica | Notifiche legali un passaggio formale no a polemiche e strumentalizzazioni

A Falconara Marittima, la vicenda riguardante l’ex garage Fanesi prosegue, con la sindaca e altri otto soggetti iscritti nel registro degli indagati. Tra questi figurano il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori e due rappresentanti della ditta incaricata dei lavori. La maggioranza comunale ha commentato le recenti notifiche legali come un semplice passaggio formale, evitando di entrare in polemiche o strumentalizzazioni.