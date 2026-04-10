Ex garage Fanesi sotto sequestro | indagata anche la sindaca Stefania Signorini

A Falconara, un ex garage noto come Fanesi è stato sottoposto a sequestro e al centro di un’indagine giudiziaria. La sindaca della città è stata iscritta nel registro degli indagati. L’edificio, che avrebbe dovuto rappresentare un progetto di riqualificazione urbana, ora si trova coinvolto in questioni legali. La vicenda si sta sviluppando tra accertamenti e verifiche da parte delle autorità competenti.

FALCONARA - Doveva diventare un simbolo di rigenerazione urbana, ma si è trasformato in un caso giudiziario. L’ex garage Fanesi, storica incompiuta affacciata su piazza Mazzini e via Bixio, è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Ancona per presunte irregolarità edilizie legate ai lavori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Golden power sull'Api, la sindaca Stefania Signorini chiede l'apertura di un tavolo interistituzionaleNe farebbero parte il Comune di Falconara, la Regione Marche, rappresentanti di diversi ministeri e ovviamente persone di fiducia della società... Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina, madre indagata per omicidio e casa sotto sequestroLa morte di un bambino di 15 mesi avvenuta la scorsa estate a Vasto (Chieti) cambia radicalmente prospettiva investigativa. Si parla di: Ex garage Fanesi sotto sequestro: indagata anche la sindaca Stefania Signorini; L’ex garage Fanesi sotto sequestro. La Procura contesta l’abuso edilizio. Indagata anche la sindaca Signorini. L’ex garage Fanesi sotto sequestro. La Procura contesta l’abuso edilizio. Indagata anche la sindaca SignoriniLa storica incompiuta doveva diventare la nuova sede della polizia locale. Tutto è partito da un esposto Il mio ruolo comporta il coinvolgimento d’ufficio in ogni procedimento giudiziario che riguard ... ilrestodelcarlino.it