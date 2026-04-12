Questa Evoluzione si concentra sulla precisione degli interventi e sulla lettura del gioco. Non è un upgrade rivoluzionario per i top player, ma è lo strumento perfetto per rendere competitive le carte con un OVR fino a 87, garantendo loro un posto nelle rotazioni della tua squadra. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 10 volte (ideale per chi vuole ricostruire un’intera linea difensiva).. Vincoli: * OVR max: 87. Stili di gioco: Max 10.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento (ottimo per i collezionisti).. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Solidità e Reattività. I miglioramenti vanno a colpire i punti nevralgici della fase di non possesso: Muro Difensivo: Il boost di +5 porta le Intercettazioni a 92 e i Contrasti in piedi a 92.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Evo ‘Potenziamento retroguardia’: boost ai contrasti e Intercettazione 92! La nuova risorsa per la tua difesa (Backline Boost)

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FC 26 Boost +25 e 92 di Dribbling: l’EVO ‘Il Regista della Coppa’ crea il numero 10 perfetto!EA ha appena rilasciato “Il Regista della Coppa”, un’Evoluzione che sembra un errore di sistema per quanto è potente.