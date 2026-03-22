EA ha appena rilasciato “Il Regista della Coppa”, un’Evoluzione che sembra un errore di sistema per quanto è potente. Pagando il ticket d’ingresso, puoi prendere un centrocampista offensivo (COC) e pomparlo con miglioramenti massicci a velocità, tiro e visione di gioco, aggiungendo anche il ruolo di ATT per una duttilità mai vista. Dettagli e Costo. Scadenza: 17 giorni.. Costo: 80.000 crediti 500 FC Points.. Requisiti: NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento.. Vincoli: Solo COC con difesa max 80 e un massimo di 3 ruoli totali.. Analisi dei Miglioramenti: Una metamorfosi totale. Non è un semplice upgrade, è una ricostruzione completa del giocatore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Boost +25 e 92 di Dribbling: l’EVO ‘Il Regista della Coppa’ crea il numero 10 perfetto!

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