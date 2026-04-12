Eventi il Nabilah riapre per una nuova stagione | arriva il Salotto Creativo della domenica

Il Nabilah Beach Club ha riaperto le sue porte per una nuova stagione, confermando la sua offerta di musica e intrattenimento. La struttura, situata in una località balneare, torna a essere punto di riferimento per gli eventi domenicali, con l’introduzione del “Salotto Creativo”. La riapertura è stata annunciata con un evento pubblico che ha coinvolto il pubblico presente e la stampa locale.

Il Nabilah Beach Club riapre ufficialmente le sue porte inaugurando una nuova stagione all’insegna dell’eleganza, della musica e della creatività. Domenica 19 aprile prende vita “Salotto Creativo”, il format che unisce intrattenimento, arte e convivialità in una delle location più iconiche del litorale campano. Affacciato sul mare, il Nabilah si conferma un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza immersiva, tra design, natura e cultura. L’evento inaugurale accompagnerà gli ospiti lungo un percorso che attraversa l’intera giornata, dal brunch fino a tarda notte. La giornata si apre con il Brunch Mode, accompagnato dalle selezioni musicali di Anja e DJ Capocelli.🔗 Leggi su Ildenaro.it Il Nabilah riapre per una nuova stagione: Arriva il “Salotto Creativo” della Domenica, tra musica, arte e lifestyle vista mareIl Nabilah Beach Club riapre ufficialmente le sue porte inaugurando una nuova stagione all’insegna dell’eleganza, della musica e della creatività. Riapre il Fico Bistrò: una nuova stagione tra musica, sport, cultura e progetti socialiGiovedì 9 aprile riapre il Fico Bistrò, pronto a inaugurare una nuova stagione ricca di appuntamenti musicali, culturali e sociali.