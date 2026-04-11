Il Nabilah riapre per una nuova stagione | Arriva il Salotto Creativo della Domenica tra musica arte e lifestyle vista mare

Il Nabilah Beach Club ha riaperto le sue porte per la nuova stagione, annunciando l’arrivo del “Salotto Creativo” della domenica. L’evento si svolgerà tra musica dal vivo, esposizioni artistiche e attività legate allo stile di vita vista mare. La struttura, nota per la sua atmosfera elegante, propone un programma ricco di iniziative dedicate a un pubblico interessato a arte, musica e relax.

Il Nabilah Beach Club riapre ufficialmente le sue porte inaugurando una nuova stagione all’insegna dell’eleganza, della musica e della creatività. Domenica 19 aprile prende vita ‘Salotto Creativo’, il format che unisce intrattenimento, arte e convivialità in una delle location più iconiche del litorale campano. Affacciato sul mare, il Nabilah si conferma un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza immersiva, tra design, natura e cultura. L’evento inaugurale accompagnerà gli ospiti lungo un percorso che attraversa l’intera giornata, dal brunch fino a tarda notte. La giornata si apre con il Brunch Mode, accompagnato dalle selezioni musicali di Anja e DJ Capocelli.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il Nabilah riapre per una nuova stagione: Arriva il “Salotto Creativo” della Domenica, tra musica, arte e lifestyle vista mare Riapre il Fico Bistrò: una nuova stagione tra musica, sport, cultura e progetti socialiGiovedì 9 aprile riapre il Fico Bistrò, pronto a inaugurare una nuova stagione ricca di appuntamenti musicali, culturali e sociali. Leggi anche: Tra bolle, api e musica: il Campo dei Girasoli riapre la stagione primaverile